Mette Frederiksen: Vi er gået for langt i iver efter at være landbrugsland

Danmark er gået for langt i sin iver efter at være et landbrugsland.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) i et interview til Danmarks Naturfredningsforening.

- Vi har i alt for lang tid undervurderet, hvad naturen betyder for os. Nu skal vi have overbevist også den sidste landmand om, at vi skal dyrke mere bæredygtigt, og at der skal være plads til naturen, siger hun.