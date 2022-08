Listen over partier, som nu åbner for at se nærmere på et muligt forbud mod muslimske tørklæder i grundskolen, vokser, efter at en kommission har anbefalet politikerne at forbyde sløret på danske skoler for at bekæmpe negativ social kontrol i minoritetsmiljøer.

Ligesom udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad (S) kalder