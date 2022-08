17/08/2022 KL. 14:30

Sådan har Inger Støjberg valgt sine 30 kandidater: »Vi blev enige om, at det var bedst, at hun ikke stillede op«

Inger Støjberg har brugt måneder på at overveje, hvem hun ville have til at stille op for sit parti, Danmarksdemokraterne, til det kommende folketingsvalg. Nu løfter hun sløret for overvejelserne bag.