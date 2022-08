Inger Støjberg har arbejdet på at samle sit kandidatfelt, siden hun i juni præsenterede Danmarksdemokraterne på Hvidsten Kro. Ifølge Jyllands-Postens oplysninger har flere end 150 håbefulde søgt om at blive kandidat for partiet, og de seneste uger har Inger Støjberg personligt screenet dem ved at gennemgå deres baggrund, politiske holdninger, kompetencer og erfaringer, før de er kommet med på kandidatholdet.

Foruden kandidaterne har Inger Støjberg også samlet sig et hold til organisationen bag partiet. Her kan man finde tidligere formand for Venstre i Nordjylland, Pernille Roth. Med på holdet er også bl.a. Peter Skaarups sekretær i Folketinget samt Danmarksdemokraternes kreative chef, Jacob Kjerumgaard, der i en årrække har produceret video og kommunikation for forskellige politiske partier, senest Venstre. I denne uge blev Støjbergs hold så udvidet med Steen Thomsen, der i foråret stoppede som partisekretær i Dansk Folkeparti, hvor han havde været ansat siden 1999.

Udmeldingen kommer, efter at Inger Støjberg tirsdag kom med sit første konkrete udspil for sit nye parti Danmarksdemokraterne. Hun foreslår, at danske familier skal tildeles ni ugers ekstra barsel til fri fordeling mellem forældrene, skriver Berlingske.