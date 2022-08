15/08/2022 KL. 11:00

For abonnenter

Målinger varsler vildt valg: Nervepirrende spil undersøgte, hvad der kan ske, når Danmark skal have en ny regering

Mange måber over målingerne, hvor det røde flertal er væk, hvor Inger Støjberg stormer frem, og hvor Lars Løkke står til at blive kongemager. Oven i det har Søren Pape nu meldt sig som bejler til landets øverste post. Forude venter uforudsigelige forhandlinger om, hvilke partier der ender i regering, og hvem der skal være statsminister. Jyllands-Posten kastede sig ud i et krigsspil for at blive klogere på, hvad der kan ske.