Søren Espersen melder sig ud af Dansk Folkeparti

Allerede fredag i sidste uge meddelte Søren Espersen, at han overvejede sin fremtid. Det sagde han på dagen, hvor tidligere formand Kristian Thulesen Dahl meldte ud, at han ikke genopstiller for Dansk Folkeparti ved næste valg.

- Jeg er bestemt ikke afklaret, og jeg er blevet taget lidt på sengen af Kristians meddelelse. Men jeg gør mig mine overvejelser, og det er meget svært, for jeg har været med næsten lige så længe som partistifterne, og derfor er det voldsomt for mig lige pludselig at skulle foretage sådan et valg, lød det fra Espersen.