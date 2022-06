Han har været en af de mest markante skikkelser i Dansk Folkeparti som folketingsmedlem i mere end 15 år. Men nu kan det muligvis snart være slut.

Efter at den forhenværende formand Kristian Thulesen Dahl fredag meddelte, at han ikke genopstiller for partiet, som han selv har været med til at stifte, overvejer Søren Espersen nu også sin egen fremtid i Dansk Folkeparti.