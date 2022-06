17/06/2022 KL. 09:51

JP's politiske analytiker Niels Th. Dahl: Kristian Thulesen Dahls valg i fremtiden bliver afgørende for Dansk Folkeparti

Kristians Thulesen Dahls beslutning om ikke er at stille op for Dansk Folkeparti ved næste valg er ikke overraskende, mener JP's politiske analytiker. Men hans beslutning for fremtiden kan blive altafgørende for partiets overlevelse.