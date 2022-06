Han tilføjer, at han fortsætter i partiet frem mod næste folketingsvalg.

- Man skal forstå, at der er mange, jeg holder af, og som jeg har arbejdet sammen med i mange år. At melde sig ud er ikke bare noget, man lige gør.

- Jeg har været lang tid i politik, og der er også ting, jeg gerne vil lave færdigt i mit politiske arbejde, siger Kristian Thulesen Dahl.

Om han genopstiller til næste folketingsvalg for et andet parti eller vil indgå i et partisamarbejde med den tidligere udlændinge- og integrationsminister for Venstre Inger Støjberg, vil han ifølge Radio4 endnu ikke lægge sig fast på.

Inger Støjberg forlod Venstre for over et år siden og blev løsgænger i Folketinget. Siden er der opstået spekulationer om, hvorvidt hun vil starte et nyt parti. Eventuelt med med Kristian Thulesen Dahl.