Støttepartier går på kompromis med ydelser: Vi er ikke færdige

Den regel ønskede Enhedslisten også afskaffet. Det ville regeringen kun gøre på en betingelse, forklarer beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

- Hvis man skulle have afskaffet 225-timers-reglen, skulle det med regeringens øjne som minimum have været som led i, at man også indfører vores store ønske om 37 timers arbejdspligt for folk med høj anciennitet i kontanthjælpssystemet, siger Hummelgaard.

SF’s beskæftigelsesordfører konstaterer, at ønsket om at afskaffe 225-timersreglen var svært at få indfriet, da man ikke havde det med i forståelsespapiret med regeringen efter valget i 2019.

- Der er også arbejdsopgaver for SF i næste uge. Med denne aftale har vi ikke sørget for, at solen altid stråler smukt overalt i samfundet, siger Hønge.

I stedet for det kontanthjælpsloft, som Enhedslisten og SF havde krævet afskaffet, indføres en indkomsttrappe, som også fastsætter et loft - eller flere forskellige lofter - altså en maksimumsgrænse for ydelser.

Lofterne bliver højere for en række grupper, hæfter Villadsen sig ved.

- Er det den aftale, som Enhedslisten havde lavet med 90 mandater? Overhovedet ikke, men vi har presset regeringen alt, hvad vi overhovedet kunne, siger den politiske ordfører.

Alle grupper i kontanthjælpssystemet får 500 kroner mere permanent, børne- og fritidstillæg gøres permanente. Receptpligtig medicin gøres gratis for børn i kontanthjælpssystemet, og for borgere over 18 år, hvis de har været i systemet i mindst 12 sammenhængende måneder.