- Parterne er enige om, at programtilladelsen til at sende landsdækkende public service-radio i DAB-nettet ikke genudbydes, når den nuværende programtilladelse udløber 31. marts 2024, står der i aftaleteksten.

Chefredaktør på 24syv, Simon Andersen, kalder det i et Facebook-opslag en ”mediepolitisk tragedie”.

Radiostationen har tidligere heddet Radio Loud. Stationen begyndte at sende 1. april 2020 og er et resultat af medieforliget, der gik i luften i 2019.

Siden har DAB-kanalen kæmpet med lave lyttertal i målgruppen, og i oktober rettede Radio - og tv-nævnet ”usædvanlig skarp kritik” af stationen for på væsentlige punkter ikke at leve op til kravene for sendetilladelsen.