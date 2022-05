Chefredaktør om 24syv-lukning: Det er en mediepolitisk tragedie

Ifølge Simon Andersen er beslutningen en ”mediepolitisk tragedie”.

- Jeg synes, det er helt vanvittigt, at man ikke kan finde de meget få penge, der skal til for at holde os flydende og give os en chance for at vise, at vi kan blive en journalistisk og lyttermæssig succes, siger han.

I dag får radiokanalen et årligt tilskud på 60 millioner kroner og bliver drevet af Berlingske Media.

- Jeg forstår ikke, at regeringen ikke hylder mediepluralisme og har det som en fuldstændig integreret del af deres politik, at selvfølgelig skal der være et stærkt alternativ til DR, siger Simon Andersen.