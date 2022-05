Smalt flertal enig om ny medieaftale med streamingskat og styrket DR

DR får flere penge, mens streamingtjenesterne kan se frem til at skulle betale 6 procent af omsætningen.

Regeringen indgik lørdag et smalt forlig om en ny medieaftale for årene 2022 til 2025. Her er hovedpunkterne i aftalen, som aftalepartierne har fremlagt dem:

* DR styrkes økonomisk med samlet over 100 millioner kroner over årene i aftaleperioden.

* Styrket mediestøtte til lokale og regionale medier.

* Der indføres et kulturbidrag for streamingtjenester på 6 procent af tjenesternes omsætning i Danmark.

* Opdatering af de nuværende rammer for mediernes ansvar, så borgernes retssikkerhed styrkes, og så de passer til den digitale medievirkelighed.

* Mere støtte til nyetablering og udvikling af medier og mulighed for støtte til innovativ forretningsudvikling.

* Støtte til distriktsblade og ugeaviser.

* Ordnede løn- og arbejdsvilkår i film- og mediebranchen.

* Der etableres et center for graverjournalistik.

* Der nedsættes et udvalg, der skal se på indretningen af den fremtidige offentlige mediestøtte.

* Public Service-puljen udvides til også at støtte dansk indhold til radio og podcast.

* Lydunivers i DR til børn og unge på forskellige alderstrin. Med tilbud inden for for eksempel nyheder, quiz, lydbøger, musikprogrammer mv.

* Søgbar adgang for borgere til DR’s arkiv via Det Kongelige Bibliotek.

* Et nyt Center for Tech og Demokrati etableres, som skal arbejde med tech-giganternes indflydelse på demokrati, trivsel og samfundsmæssig sammenhængskraft i Danmark.

* Styrkelse af fakta-tjek-mediet TjekDet for at imødegå mis- og desinformation på digitale platforme og til Medierådet for Børn og Unge til styrket digital dannelse.

Kilder: Kulturministeriet.