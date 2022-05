Netop af den grund nægter Mattias Tesfaye at dele indholdet af anklagerne med folketingsmedlemmerne.

»Flere partier kræver, at alle 179 medlemmer af Folketinget får indsigt i sagen,« siger Tesfaye under samrådet og fortsætter:

»Dermed står jeg nu med et valg: Enten frigiver jeg nogle meget fortrolige oplysninger om statens sikkerhed over for hele Folketinget imod myndighedernes anbefalinger. Ellers vil Claus Hjort fortsat have immunitet og dermed undgå at blive stillet for en dommer.«

»Her vælger jeg klart det sidste. Jeg har et ansvar for befolkningens og for statens sikkerhed, og det er klart det vigtigste hensyn for mig. Der vil derfor på nuværende tidspunkt ikke kunne rejses tiltale i sagen,« lyder det fra justitsministeren.