De Konservative vil ikke stemme for at ophæve Hjorts immunitet

Sagen har allerede skabt dårlig stemning i blå blok, hvor Søren Pape Poulsen har fået kritik for at tøve med at melde det konservative standpunkt ud.

Mandag anklagede Nye Borgerliges formand Pernille Vermund Søren Pape Poulsen for at bidrage til et decideret »justitsmord«, hvis K endte med at støtte en ophævelse at immuniteten.

Og senest har LA’s formand Alex Vanopslagh kritiseret De Konservative for at »fedtspille«.

Andre partier i blå blok, Venstre, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance, har meddelt at de stemmer nej til at ophæve immuniteten. Blandt andet fordi, de ikke vil være med til at »stemme i blinde«.

Efter gruppemødet torsdag understreger Søren Pape Poulsen flere gange at sagen er fyldt af dilemmaer, og at han skullet bruge nogle dage på at træffe sin beslutning.

»Skal man straffrit potentielt kunne fortælle statshemmeligheder uden konsekvens. Og på den anden side forholde tom, at folketingets medlemmer skal vide, hvad de stemmer om, Det er jo et ægte dilemma.«

»Hvis man vælger det ene, så svigter man det andet,« siger han.

Pape konstaterer, at der »nok har været en vis irritation« blandt de blå kolleger, men han afviser, at han har skiftet holdning eller at han har været under pres.

Tys-tys

De seneste dage har flere partiledere været til fortrolige møder i Justitsministeriet for at blive orienteret om Rigsadvokatens ønske om at rejse tiltalte mod 74-årige Claus Hjort Frederiksen.

Sagen er omgærdet af stort hemmelighedskræmmeri, da den omhandler højt klassificerede oplysninger. Claus Hjort er sigtet for at have lækket statshemmeligheder og risikerer – hvis han tiltales og dømmes – op til 12 års fængsel.

Netop på grund af sagens karakter er det kun partiledere, der bliver orienteret. De øvrige folketingsmedlemmer skal altså stemme om at ophæve Hjorts immunitet uden at kende de præcise anklager mod Venstre-veteranen.

Også Enhedslisten afviser at ophæve immuniteten, fordi anklagerne mod Hjort skal holdes hemmelige.

En række partier mangler stadig at tage stilling. Det drejer sig om De Radikale, samt Alternativet, Jens Rohde fra Kristendemokraterne og Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne.