Dette faktum har mødt kritik fra blandt andre Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen, som mener at alle Folketingets 179 medlemmer skal have indsigt i anklagerne.

»Det er vigtigt at man ved, hvad man stemmer om,« sagde han tidligere tirsdag efter at have forladt mødet i Justitsministeriet, før han havde fået den fortrolige orientering.

Pia Olsen Dyhr er tilsyneladende ikke enig i kritikken:

»Vi skal ikke stemme om, hvorvidt Claus Hjort er skyldig eller ej. Vi skal stemme om, hvorvidt han skal have mulighed for at gå i domstolssystemet. Og det mener vi, at Claus Hjort skal have mulighed for,« siger hun.

SF-formanden understreger dog, at sagen ikke er let:

»Alle politikere synes, at denne sag er svær. Jeg kender selv Claus Hjort som en god, ordentlig og dygtig politiker, så det er ikke noget, som nogen i vores folketingsgruppe eller på Christiansborg kommer til at tage let på.«