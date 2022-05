Partiledere møder i disse dage op i Justitsministeriet for at få en fortrolig orientering af Rigsadvokaten forud for, at Folketinget skal tage stilling til, om den parlamentariske immunitet hos det mangeårige Venstre-medlem Claus Hjort Frederiksen skal ophæves.

Men de fortrolige oplysninger kan ende med at blive en »mundkurv« for partilederne, som vil få sværere ved at udtale sig frit om sagen.