Danmark udviser 15 russere for spionage

Udvisningerne sker godt en måneder efter Ruslands invasion af Ukraine, der begyndte 24. februar. En række andre EU-lande har truffet lignende beslutninger de seneste dage. Eksempelvis har Frankrig og Tyskland meddelt, at de udviser henholdsvis 35 og 40 russiske diplomater.

Og senest har også Italien og Sverige valgt at udvise henholdsvis 30 og tre russere.

En talskvinde for Ruslands Udenrigsministerium har sagt til nyhedsbureauet TASS, at Rusland vil gengælde udvisningerne, hvilket er normal praksis i den diplomatiske boksering.

PET: Forsøger at hverve kilder

Det er ikke nyt, at Danmark mistænker russiske diplomater for at være efterretningsagenter.

Det stod sort på hvidt i PET’s rapport om spionagetruslen mod Danmark fra januar – altså før Ruslands krig i Ukraine:

»Rusland har eksempelvis et antal efterretningsofficerer på deres ambassade i Danmark. Disse efterretningsofficerer forsøger kontinuerligt at hverve kilder med adgang til klassificerede eller beskyttelsesværdige informationer af interesse for Rusland,« står der i rapporten.

PET nævner desuden en række sager fra Norge, Sverige, Holland, Tyskland og Italien, hvor russiske meddelere eller ambassade-ansatte er blevet anholdt eller udvist på grund af mistanke om spionagevirksomhed i 2020 og 2021.

Fordømmer massakrer

Jeppe Kofod benytter lejligheden til tirsdag at fordømme drabene på civile i Kyiv-forstaden Butja. Billederne af ligene i gaderne – nogle af dem tilsyneladende henrettet med hænderne bundet på ryggen – er gået verden rundt og har ført til voldsom fordømmelse af Rusland.

»Det er endnu et eksempel på en brutalitet og en grusomhed – en krigsforbrydelse, som tilsyneladende er foregået i Butja. Når man ser billederne, kan man næppe være i tvivl om, at det er drab på civile,« siger Jeppe Kofod.

Rusland har afvist beskyldningerne om krigsforbrydelser og påstået, at billederne fra Butja er falske. Men ifølge avisen New York Times taler satellitbilleder imod den russiske forklaring.