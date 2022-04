Tyskland og Frankrig udviser russiske diplomater

De to EU-stormagter Frankrig og Tyskland har mandag begge meddelt, at de udviser en række russiske diplomater på grund af krigen i Ukraine.

Den tyske regering oplyser, at den har erklæret 40 russiske diplomater for persona non grata og dermed reelt udvist dem af landet.

Det siger den tyske udenrigsminister, Annalena Baerbock, mandag.