Satellitbilleder underbygger anklage om krigsforbrydelse i Butja

Satellitbilleder er blevet offentliggjort i avisen New York Times, som tilsyneladende viser døde civile langs en gade i den ukrainske by Butja. Det styrker beskyldningen om, at Rusland har begået en krigsforbrydelse.

Billederne fra Maxar Technologies er taget i midtens af marts, og ligene ligger samme sted, hvor de ukrainske styrker fandt dem fredag, da de genindtog byen fra de russiske soldater.