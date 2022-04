Ruslands ambassade reagerer skarpt på danske udvisninger: Der kommer et modsvar

Ruslands ambassade i København tager skarp afstand fra regeringens beslutning om at udvise 15 russere, der anklages for at have spioneret i Danmark under diplomatisk dække.

Det skriver ambassaden i en kort skriftlig kommentar til Jyllands-Posten.

»Dette skridt fra dansk side er ubegrundet og sigter efter at ødelægge forholdet mellem vores lande yderligere. Det kommer ikke til at stå ubesvaret,« lyder det.