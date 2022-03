Lars Løkke fortryder ikke Putin-venlig periode

Det var et stort skifte. I 2010 under et statsbesøg talte Lars Løkke Rasmussen varmt for den russiske gasledning Nord Stream 2 og sagde, at ønsket var at ”styrke forbindelserne”.

Og i 2011 var Putin på besøg i København, hvor han sagde, at Danmark og Rusland ”var enige på alle punkter.” Den tur endte med, at de to statsledere drak øl i Tivoli efter lukketid.

Ifølge Lars Løkke Rasmussen har Putin ”klart” ændret sig siden dengang.

- Men jeg tror også, vi har mistolket ham. Da han begyndte at holde mærkelige taler om Ruslands fortid og fremtid, har vi - og her mener jeg Vesten og EU - taget for let på det.

- Vi har haft travlt med migrationsstrømme, gældskriser og alt muligt andet. Da han så begynder at tirre os med krigen mod Georgien, Krim og så videre, var sanktionerne ikke skarpe nok, lød det tirsdag fra den tidligere statsminister.