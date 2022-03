Tv-værts kandidatur for Løkkes parti er droppet

Til Ekstra Bladet forklarede Jan Swyrtz efterfølgende, at han var spidskandidat, ”for det går jeg i min egen fri fantasi og forestiller mig, men det vil jo være forkert at gå og sige det”.

Jan Swyrtz er måske bedst kendt fra programmet ”Luksusfælden”, hvor danskere med pengeproblemer søger hjælp hos programmets værter.

Til Se og Hør siger han tirsdag, at partiets kommunikationschef, Jeppe Søe, skulle have fortalt ham, at partiet ikke længere ønsker ham som kandidat. Det afviser Jeppe Søe over for Ritzau.