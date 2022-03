Støjberg er begyndt afsoning med fodlænke

Den beslutning blev først genstand for en kommission og siden en sag i Rigsretten.

Rigsretten fandt, at hun var blevet advaret af sine embedsmænd om, at det vil være ulovligt, hvis ikke asylparrene fik ret til at få deres sag behandlet individuelt.

Inger Støjberg måtte forlade Folketinget, og forinden - i december 2020 - havde hun trukket sig som næstformand i Venstre efter ønske fra formand Jakob Ellemann-Jensen. Få måneder efter i februar 2021 forlod hun partiet.

Derfra var hun løsgænger i Folketinget. Efter sin dom i Rigsretten i december 2021 blev hun erklæret uegnet til at sidde i Folketinget af et flertal af de øvrige medlemmer.

Afsoningen af fængselsdommen forhindrer ikke den tidligere minister i at fortsætte sine aktiviteter digitalt. Tværtimod er det et af kravene for at kunne afsone i fodlænke, at man har et job.