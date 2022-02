Støjberg har selv været en del i medierne. Både fra sin tid som først ligestillingsminister og dernæst beskæftigelsesminister, inden hun fra 2015 til 2019 indtog rollen som udlændinge- og integrationsminister.

Fra 2015 til 2016 var hun også boligminister.

Men det var særligt, da hun sidste år blev stillet for en rigsret, at hun var på manges læber.

Det endte med, at hun i december 2021 blev idømt 60 dages i Rigsretten for at have brudt ministeransvarlighedsloven i en sag om adskillelse af asylpar, hvor mindst den ene part var mindreårig.

Det har dog ikke fået den private tv-kanal dk4 til at genoverveje, om Inger Støjberg skulle være vært for kanalen.

- Inger Støjberg skal ikke lave noget politisk. Hun laver en stribe programmer, som er personlige om folks sted i livet. Så det tror jeg hun er fuldt kapabel til. Og uanset hvad er hendes fortid kendt, siger Steen Andersen, der er kommunikationschef for dk4, til Mediawatch.