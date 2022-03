- Vi har aftalt med hinanden, at vi har en mere lempelig tilgang til gældsætning. Men vi har også bekræftet hinanden i, at vi skal stå på mål for de aftaler, der skal sikre, at vi også fremover har en sund økonomi, siger finansordfører for Venstre Troels Lund Poulsen.

Hos Enhedslisten har man længe talt for at lempe budgetloven for at investere mere i velfærd og grøn omstilling. Men finansordfører Rune Lund mener ikke, at det vil ske nu.

- Problemet er, at de 18 milliarder, det giver, vil SF nu bruge på oprustning i stedet for ting som gratis tandlæge, bedre hjælp til handicappede, et opgør med børnefattigdom og den grønne omstilling.

- Så det er rigtigt, at det ikke går ud over det eksisterende råderum. Men i stedet for grøn omstilling og velfærd bliver pengene fra lempelsen af budgetloven nu brugt på tanks og missiler. Det er et kæmpe problem, siger Rune Lund.