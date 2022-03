Trods underskud i sigte: Statens økonomi er holdbar på langt sigt

- Fordi der er en befolkningsudvikling, der kræver mange ekstra udgifter, for bare at opretholde det samme serviceniveau i velfærdsstaten. Samtidig har man sagt, at vi skal bruge de her penge på Forsvaret.

- Det betyder, at selv med den her nye regler om, at der godt må være et lille underskud i de år, hvor det giver mening, så er der bare ikke rigtig noget tilovers til, hvad politikerne hen ad vejen måtte få lyst til at bruge penge til.