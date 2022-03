»Ændring af budgetloven.«

»18 mia. kr. årligt.«

»Moderate statslige underskud accepteres.«

Det fløj med komplekse og abstrakte økonomiske begreber, da statsminister Mette Frederiksen flankeret af partilederne fra K, SF, V og De Radikale søndag aften præsenterede en »historisk« forsvarsaftale, der skal løfte Danmarks forsvar med mere end 200 mia. kr. frem mod 2033 for bl.a. at imødekomme Natos krav om at bruge 2 pct. af bnp på forsvaret.