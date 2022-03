16/03/2022 KL. 19:53

Rasende K-ordfører kaldte Ukraine-lov »den største udhuling af det danske asylsystem i nyere tid«: Nu udtaler han sig om zigzag-kurs

En særlov for ukrainske flygtninge er nu stemt igennem med De Konservatives mandater, selv om partiet for under to uger siden skosede aftalen bag. Man er mod aftalen, men for loven, siger K-ordfører, der aldrig før har hørt om en lignende position.