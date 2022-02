De Konservatives udlændingeordfører, Marcus Knuth, mener nemlig, at der bør laves en særlov, der giver alle ukrainere opholdstilladelse i Danmark fra dag et.

»Ukrainerne er et europæisk folkefærd, der allerede i høj grad i dag kommer til Danmark for at arbejde og bidrage. Så vi ønsker at give dem en særlig håndsrækning,« siger han.

»På den måde kan de komme direkte ud på arbejdsmarkedet og børnene i skole, uden at de skal gennem et tungt asylsystem. For at sige det lidt firkantet, så skal de ikke sidde på et asylcenter med somaliere og irakere, der er kommet hertil af helt andre årsager.«

Selvom jeg godt er klar over, at du er vant til at høre en helt anden tone fra mig, når vi taler asylpolitik, så er det her som nat og dag

Ukraine har allerede i dag en visumaftale med Danmark, der betyder, at ukrainere lovligt og uden visum kan rejse ind i Danmark og opholde sig i tre måneder. Men det er ikke nok, mener Knuth:

»Vi foreslår en midlertid opholdstilladelse i et eller to år. Det er vi villige til at diskutere. Det vigtigste er bare, at de ved, at hvis de kommer til Danmark, så skal de ikke sidde på et asylcenter. Der vil blive taget varmt imod dem, og de kan komme direkte ud i samfundet, hvor de vil blive budt velkommen.«

De skal kunne arbejde, og børnene skal i skole, siger du, men hvad med dem, der ikke kan det?

»De vil så have ret til samme velfærd og ydelser som alle andre, der opholder sig i Danmark. De fleste ukrainere er veluddannede, og mange taler engelsk. Vi forventer ikke, at alle kommer lige så hurtigt i arbejde, som en ukrainer, der netop var kommet hertil for at arbejde. Så der skal være et sikkerhedsnet.«