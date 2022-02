25/02/2022 KL. 14:30

Tesfaye til landets borgmestre: Gør jer klar til at huse mange ukrainske flygtninge

I et brev til landets borgmestre advarer udlændingestyrelsen nu om en »betydelig risiko« for en situation, »hvor tilstrømningen af flygtninge og migranter er så stor, at det ikke kan håndteres inden for de normale rammer«.