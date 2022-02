Næsten halvdelen af borgere over 80 år, som får hjælp af kommunen, er i løbet af et år også en tur på sygehuset.

Det viser nye tal fra KL’s nyhedsbrev Momentum, og de kolde fakta får KL-formand Jacob Bundsgaard (S) til at kritisere, at regeringen ikke tænker de to store og kommende reformer inden for henholdsvis ældrepleje