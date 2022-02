Transportminister Benny Engelbrecht er i risiko for at blive væltet, efter at det er kommet frem, at han ikke udleverede CO 2 -beregninger for anlægsdelen, da næsten hele Folketinget i fjor landede en stor infrastrukturaftale til 160 mia. kr.

Enhedslisten har meddelt mistillid til Engelbrecht i sagen - men torsdag aften er det endnu usikkert, om det reelt ender med, at han må gå af. Der er nemlig ikke samlet de nødvendige 90 mandater hverken i støtte eller modstand til Engelbrecht.