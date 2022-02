03/02/2022 KL. 17:50



Kæmpe rød uenighed: Enhedslisten vil vælte minister – men Radikale og SF siger nej

Benny Engelbrecht er havnet i et stort stormvejr om klimatal til aftale for 160 mia. kroner. Enhedslisten og Frie Grønne vil have ham væltet, mens Radikale og SF i stedet mener, at en såkaldt næse til transportministeren er nok. Borgerlige partier kan nu afgøre, om han kan blive siddende eller ej.