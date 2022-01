»Vi synes ikke, at den skal gives til folk med meget høje indkomster. Derfor foreslår vi, at vi bliver enige om at finde et niveau, hvorunder den kan udbetales, så folk med millionindtægter ikke kan få den,« siger Dan Jørgensen.

De familier, som vil blive berettiget til checken, skal ikke først søge om den, understreger ministeren:

»Hvis man er under den indkomstgrænse, som vi bliver enige om, skal man automatisk modtage checken. Det skal ikke være sådan, at man først skal ind og have bøvl med at søge om den. Det er dels for at gøre det så nemt som muligt, og dels fordi vi ved, at hvis man skal ansøge, er der fare for, at det rammer socialt skævt. Der vil være folk, som ikke har overskud til at få søgt de penge,« siger han.

Hvor skal indtægtsgrænsen gå?

»Det skal vi diskutere med Folketingets partier. Vi har ikke en meget fasttømret grænse, men det er klart, at det ikke kun er pensionister eller kontanthjælpsmodtagere, der skal kunne få checken. Det er tiltænkt, at det skal være mere almindelige familier, men omvendt er det også klart, at har man en meget høj indtægt, har man måske ikke behov for den check.«