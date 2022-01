I årevis har beløbet hvert kvartal ligget på knap det halve, og godt nok havde hun i medierne hørt om stigende energipriser, »men jeg havde da ikke regnet med, at det var så vildt«, siger Pia Kristensen, der bor i Aabenraa.

Pia Kristensen undrede sig, da hun for nyligt kunne se på sin kontooversigt, at der var trukket 9.000 kr. i aconto varme.

For bare et år siden fik hun installeret et nyt gasfyr i boligen, da det gamle stod af.