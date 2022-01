Jagt- og søfartsordfører bliver ny gruppeformand for Venstre

- Jeg ønsker at fortsætte den gode stemning, der er i Venstres folketingsgruppe, hvor der er en fantastisk samarbejdsånd nu. Det er nogle takter, som vi selvfølgelig skal fortsætte, siger Danielsen efter et gruppemøde.

Dermed er der tale om en forfremmelse for Danielsen, der hidtil har været jagt- og søfartsordfører. Desuden har han ageret såkaldt minkordfører for partiet.

Som gruppeformand skal han fremover lede gruppemøderne i Venstre. Og det bliver ham, som eksempelvis skal konkludere, hvad partiets holdning til en given sag er, og hvad gruppen skal stemme til et lovforslag.

Danielsen har siddet i Folketinget for Venstre siden 2011. Han afløser Karsten Lauritzen, der har valgt at droppe dansk politik til fordel for et job som direktør i DI Transport. Det meddelte Lauritzen fredag i sidste uge.

Selvsamme fredag blev Danielsen i øvrigt sat på plads af Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde. Det skete i forbindelse med minksagen. Den handler om manglende lovhjemmel til at aflive alle mink i Danmark.

Danielsen har længe stået fast på, at der er belæg for at rejse en rigsretssag mod statsminister Mette Frederiksen (S) i minksagen.

- Altså der er belæg for en rigsretssag. Alene ud fra regeringens egen redegørelse, sagde Danielsen fredag til Politiken, hvorefter Løhde kom på banen i samme medie: