Enhver regering ville være nødt til at reagere på de mistanker, som efterretningstilsynet præsenterede for forsvarsminister Trine Bramsen i august 2020, og ingen regering ville kunne have tvunget tilsynet til at stoppe en planlagt orientering af offentligheden om de hovedresultater, som tilsynet havde fundet frem til i en særlig undersøgelse af Forsvarets Efterretningstjeneste, FE.