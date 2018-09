Løkke besøger Grønland i skyggen af regeringskrise

Mindre end fem måneder nåede grønlands koalition at sidde, før samarbejde slog slog revner.

Søndag trådte løsrivelsespartiet Partii Naleraq ud af den Siumut-ledede koalition i protest mod planerne om at Danmark sandsynligvis skal bidrage til Grønlands storstilede lufthavnsprojekt.

Dermed har landsstyreformand Kim Kielsen (Siumut) mistet sit flertal, og står nu i spidsen for en mindretalskoalition bestående af socialdemokratiske Siumut, det borgerlige Atassut og partiet Nunatta Qitornai.

Landsstyreformand vil undgå nyvalg i grønlandsk regeringskrise

Kim Kielsen fortsætter dog på posten som formand for det grønlandske landsstyre, Naalakkersuisut, og afviser på nuværende tidspunkt et nyvalg. Den kommende tid vil han undersøge mulighederne for at danne en ny koalition:

Fakta Siumut: 10

IA: 8

Demokraterne: 6

Partii Naleraq: 3

Atassut: 2

Samarbejdspartiet: 1

Nunatta Qitornai: 1 Mandatfordelingen i Grønlands landsting, Inatsisartut. Med 31 i alt pladser skal der 16 mandater til at have flertal.

»Jeg skal snakke med andre partier, om der er grundlag for en koalition, og om at danne en koalition indtil Inatsisartut starter igen (til efterårssamlingen, red.),« siger Kielsen til KNR.

Regeringskrisen indtraf belejligt dagen før, statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) madnag besøger Grønland for at drøfte en aftale om et dansk bidrag til lufthavnsprojektet. Aftalen forventes at kunne underskrives senere på dagen.

Udvidelsen af lufthavnene i byerne Nuuk og Ilulissat og anlæggelsen af en ny lufthavn i Qaqortoq i Sydgrønland er et af de største infrastrukturprojekter i Grønland i nyere tid med en samlet, anslået pris på mere end 3,5 mia. kr.



Hvor skal Grønland bevæge sig hen: Dansk frygt for, at kinesere sætter sig på vigtige lufthavne i Grønland

En del af striden handler om dansk medfinansiering, som Lars Løkke har åbnet for - det vil Partii Naleraqs tre mandater ikke acceptere:

»Staten (Danmark, red.) blander sig direkte i politik, og dermed stilles der store spørgsmål om grønlændernes evne til at gøre noget selv. Det vil vi ikke være med til, vores mål har været grønlandsk selvstændighed i en årrække, og når der gøres sådan nu, så kan vi se, at vi bliver svækket. Og det vil vi ikke være med til,« sagde partiformand Hans Enoksen på et pressemøde søndag.



I kulissen står Grønlands næststørste parti, socialistiske IA med Sara Olsvig i spidsen, klar til at forhandle om en ny koalition.

»Vi har endnu ikke fået en invitation fra Kim Kielsen, men når den kommer, vil vi deltage i dialogen. IA er altid klar til at tage ansvar,« siger hun til KNR.

Selvstændighedsparti skal styre Grønlands økonomi

Med Siumuts 10 mandater og IA's 8 mandater har de to store partier tilsammen nok til at få flertal. Der skal 16 mandater til.

Der er pressemøde med Kim Kielsen og Lars Løkke Rasmussen i Nuuk klokken 17.45 mandag (dansk tid).