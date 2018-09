Landsstyreformand vil undgå nyvalg i grønlandsk regeringskrise

Selv om det politiske flertal i den grønlandske regeringskoalition er smuldret med et pludseligt exit fra Partii Naleraqs søndag, så vil landsstyreformand Kim Kielsen gøre alt for at undgå, at grønlænderne skal til stemmeurnerne igen.

Det siger Kim Kielsen, der også er formand for partiet Siumut, til mediet Sermitsiaq AG.

- Samfundet har ikke brug for et valg nu. Det er heller ikke mit mål, siger Kim Kielsen.

- Jeg tror og håber på, at vi kan få enderne til at nå sammen i samarbejde med andre partier i Inatsisartut (Inatsisartut, red.), tilføjer han til mediet.

Samtidig understreger Kim Kielsen, at et møde mandag med den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) om dansk medfinansiering af et stort lufthavnsprojekt i Grønland afholdes som planlagt.

- Jeg fik et mandat ved valget af befolkningen til at lave en koalition. Jeg fortryder ingenting. Nu er det lykkes at få en aftale i stand med den danske regering om lufthavnene.

- Og vi vil selvfølgelig følge spillereglerne og inddrage Inatsisartut i den videre proces, siger Kim Kielsen.

Netop lufthavnsprojekt er den overvejende årsag til, at Partii Naleraq har sagt farvel til koalitionen.

Partierne Siumut, Atassut, Nunatta Qitornai og Partii Naleraq har tilsammen 16 mandater ud af 31 mulige. Heraf har Partii Naleraq, som søndag har trukket sig fra regeringen, tre mandater.

Dermed skal landsstyreformanden finde et nyt flertal eller danne en mindretalsregering med støttepartier. Alternativt skal der udskrives valg igen.

Kim Kielsen oplyser, at de to andre partier i koalitionen vil fortsætte samarbejdet.

Samtidig erfarer Sermitsiaq AG, at der er drøftelser mellem Siumut og de to store oppositionspartier, IA og Demokraterne.

En del af striden handler om dansk medfinansiering af et meget stort grønlandsk lufthavnsprojekt. Det har vakt modstand i Partii Naleraq.