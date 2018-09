Klar til at droppe Viborg: Jens Rohde vil skifte valgkreds

Den radikale europaparlamentariker, Jens Rohde, vil i Folketinget. For Radikale. I København.



Egentlig var Jens Rohde blevet opstillet som folketingskandidat i sin hjemby Viborg og i Holstebro i Vestjyllands Storkreds, men det kandidatur er han nu parat til at droppe til fordel for hovedstaden.

Det bekræfter formanden for Radikale Venstre på Frederiksberg, Anne Eskildsen.

»Vi har fået en ledig plads i København, fordi en af vores folketingskandidater har trukket sig. Så vi spurgte Jens Rohde, om han ikke ville stille op hos os, og det ville han gerne,« siger hun til Jyllands-Posten.

»Han er jo en kapacitet for partiet og for hovedstaden, så vi håber meget, at han bliver indstillet.«

Rohde: Alle bør sluge kameler i udlændingepolitikken

Mandag aften er der ekstraordinær generalforsamling hos R på Frederiksberg, hvor bestyrelsen anbefaler at indstille Jens Rhode. Derefter skal Radikale i Københavns Storkreds endeligt vælge kandidaten.



Jens Rohde ønsker ikke at udtale sig, før afgørelsen på aftenens møder.

På Frederiksberg har også Celli Shenar (R) meddelt, at han ønsker at stille op, men bestyrelsen støtter altså Jens Rohde.

Ved at kvitte Vestjyllands Storkreds undgår han at ligge i direkte konkurrence om pladsen i Folketinget med partifællen Andreas Steenberg, som dermed kan ånde lettet op.

I København skal Rohde til gengæld konkurrere med blandt andre Ida Auken (R), som blev Radikales eneste valgte kandidat fra hovedstaden ved folketingsvalget i 2015. Anne Eskildsen er dog optimistisk forud for det kommende valg:

»Vi håber selvfølgelig, at de begge kommer ind, og måske endda én mere, hvis vi får et godt valg i København,« siger hun.

Ida Auken vil stadig være partiets spidskandidat i Københavns Storkreds.

48-årige Jens Rohde sad i Folketinget for Venstre fra 1998 til 2007. I 2009 blev han valgt til Europa-Parlamentet for Venstre, men i 2015 skiftede han til Radikale Venstre.

Og nu vil han altså i Folketinget. For Radikale. I København.