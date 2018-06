Rohde: Alle bør sluge kameler i udlændingepolitikken

Dansk udlændingepolitik er kommet helt ud af proportioner.

Sådan lyder det fra den radikale folketingskandidat, Jens Rohde, der ønsker et bredt politisk forlig om et af mest omdiskuterede områder af dansk politik de seneste mange år.

- Det vil være bedst for integrationen. Det vil være bedst for alle, at vi fik udlændingedebatten ned i nogle proportioner, hvor den hører hjemme. Og hvor man ikke kan gå rundt som politiker og leve på at skabe frygt, siger Jens Rohde.

Spørgsmål: Men udlændingepolitikken har vel ret bred opbakning i Folketinget i dag?

- Ja, det kommer an på, hvordan man definerer det, mener Jens Rohde.

- Jeg ved ikke, hvad det er for en skole, folk har gået i i dag. Når de tror, at flertallets ret til at gøre med mindretallet, hvad de vil, er det, der definerer et demokrati. Det er det ikke. Det skal måles på mindretalsbeskyttelse.

Tilbage til Sovjet-tiden: Til kamp for retsstat og demokrati, da magtarrogancen og egoismen hersker

Et bredt flertal betyder i hans optik, at de små partier også er med.

- Jeg er udmærket klar over, at Radikale Venstre skulle sluge en del kameler. Men andre må også sluge deres.

- Jeg har jo en mission: Det er at få dansk politik ud af det jerngreb, som Dansk Folkeparti holder dansk politik i. Fordi alle partier alene definerer sig selv i forhold til DF, siger Jens Rohde.

Anledningen til, at Ritzau har ringet til ham, er egentlig en længere portrætartikel i lørdagens udgave af Information.

Her står der, at Jens Rohde har en drøm om et Utopia - en drøm om at give alle, der er i Danmark som asylansøgere på nuværende tidspunkt, statsborgerskab.

Jens Rohde understreger, at det på ingen måde er en drøm, han har tænkt sig at gøre til et forslag i Folketinget.

- Det er helt på månen, siger han.

- Men det er derfor, at der udtrykkeligt står, at det er Utopia. Det er bare en følelse af, at tænk hvis vi kunne give de her mennesker fred i sindet. For det må være så hårdt for dem.

- Så tænk, hvis vi kunne gøre sådan. Men det kan vi ikke.