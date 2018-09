Støjberg: Nemt at latterliggøre håndtryk for statsborgerskab

Det kan ikke være anderledes, mener udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

Selvfølgelig skal en person give hånd i forbindelse med en ceremoni for at få dansk statsborgerskab.

Det siger ministeren, som snart har et lovforslag klar på området.

Siden hvornår gør det en person dansk, om vedkommende giver hånd?

- Det er ikke bare et spørgsmål om håndtryk. Når man deltager i ceremonien for at blive dansk statsborger, skal man skrive under på, at man vil overholde landets grundlov, og at man derfor også tager hele fundamentet af frihedsrettigheder til sig. Herunder ligestilling.

- Det er det, der ligger i at give et håndtryk. Det er en respektfuld måde at hilse på hinanden. Det er sådan, vi har gjort i Danmark i flere hundrede år.

Kan en person, der er fuldt ud integreret, taler pæredansk og har et arbejde ikke være dansk, hvis ikke vedkommende giver hånd?

- Hvis man vil have et dansk statsborgerskab, og man skal huske, at det er noget, man tilvælger, så er der nogle formelle krav, som skal opfyldes.

- Heriblandt, at man skal deltage i en ceremoni, hvor man blandt andet skriver under på, at man tager grundloven til sig og dermed hele fundamentet og værdisættet af frihedsrettigheder.

- Derudover er det helt almindelig kutyme og respektfuldt, at man giver borgmesteren hånden i det øjeblik, man får sit bevis.

Flere borgmestre udtrykker bekymring for forslaget. Lars Krarup (V), Hernings borgmester, "orker ikke debatten", og han kalder forslaget "latterligt". Hvad siger du til det?

- Jeg synes bestemt ikke, at det her er latterligt. Det handler om, at man skal tage selve fundamentet af frihedsrettigheder til sig. Herunder ligestilling.

- Det er ikke bare et spørgsmål om ligestilling. Det handler om at vise, at man har taget landet og værdisættet til sig. Og det er helt naturligt at give hånd til en sådan ceremoni.

Hvor stort et problem er et håndtryk i forhold til udlændingepolitikken generelt og de problemer, der er på det område?

- Man kan nemt prøve at latterliggøre det her og stille det på spidsen. Men det handler om meget mere end et håndtryk.

Hvad bliver det næste? Skal man fremover for eksempel også spise svinekød for at få dansk statsborgerskab?

- Man kan prøve at latterliggøre det her. Det er man velkommen til. Jeg synes ikke, det er særlig sjovt. Det er ikke unaturligt at sige, at man selvfølgelig skal tage fundamentet af frihedsrettigheder til sig.