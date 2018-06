Efter fyringstrussel: Thyra Frank vil vise sosu-resultater

Ældreminister Thyra Frank (LA) vil til september præsentere de foreløbige resultater, der skal kortlægge problemerne med at rekruttere plejepersonale til ældreplejen.

Det siger hun mandag under et åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget.

- Hvis vi på det tidspunkt er så langt, at vi kan diskutere løsninger, gør vi selvfølgelig også det, siger hun.

Thyra Frank vil undersøge mangel på hjemmehjælpere

Samrådet kommer, efter at Dansk Folkeparti i sidste uge truede med at trække taburetten væk under Frank, hvis der ikke senest til efteråret kom markante lovforslag på området.

DF ønsker, at Frank skal tage hånd om problemet med at rekruttere personale til ældreplejen.

Dagen efter truslen fra DF var fire ministre, herunder Thyra Frank selv, ude med en melding om, at de ville kortlægge rekrutteringsproblemerne.

Ældreministeren peger under samrådet på, at en sådan kortlægning tager tid, men at hun vil gerne drøfte resultaterne inden - og ikke kun efter - at kortlægningen er færdig.

- Vi hører jeres ønsker om en hurtig proces, sagde Frank på samrådet:

- Derfor foreslår vi, at vi i ordførerkredsen drøfter de foreløbige resultater, inden det nye folketingsår starter, det vil sige i slutningen af september 2018.

Både Socialdemokraterne og SF lovede efter DF's trussel at sikre flertal for fyringen, hvis partiet mistede tålmodigheden med ministeren.

DF truer minister med fyreseddel for at lave for lidt

Det løfte står fortsat ved magt for Socialdemokraternes vedkommende, siger ældreordfører Astrid Krag efter mandagens samråd.

- Der er ikke noget oven på samrådet og det kommissorium (udkast til undersøgelseskommission, red.), regeringen fremlagde i torsdags efter to måneders ventetid, der har fået mig til at tænke, at man er villig til at prioritere det her, siger hun:

- Jeg havde forventet en ældreminister, som ville møde frem med flere konkrete bud på løsninger og en lyst til at smøge ærmerne op og komme i gang i stedet for at udskyde tingene til efteråret.