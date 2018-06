DF truer minister med fyreseddel for at lave for lidt

Det går for sløvt for sig i ældreministeriet, mener regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti.

Faktisk udretter ældreminister Thyra Frank (LA) så lidt, at partiet ligefrem truer med at få hende afsat som minister. Det skriver DR.

Senest efter sommerferien skal hun fremlægge nogle markante forslag, der forbedrer vilkårene for de ældre i landet, mener DF.

- Det er klart, at hvis vi ser en minister, som ikke - eller som nægter - at tage hånd om de meget store udfordringer, der er på ældreområdet, så kan et mistillidsvotum i sidste ende være noget, vi bliver nødt til at arbejde med, siger Dansk Folkepartis ældreordfører, Jeppe Jakobsen, til DR.

Ifølge Jeppe Jakobsen kan der enten blive tale om, at Dansk Folkeparti stiller mistillidsvotum til Thyra Frank, eller at DF stemmer for et mistillidsvotum, som oppositionspartierne i rød blok stiller.

Tilbage står ældreminister Thyra Frank uforstående over for kritikken, som hun kalder for hård og meget urimelig.

Ifølge hende er der nemlig kommet flotte resultater på ældreområdet.

- Den undrer mig meget, for vi har faktisk skabt rigtig flotte resultater sammen. Ved finansloven for 2018 var ældreområdet netop det velfærdsområde, der fik flest penge: 2,7 milliarder kroner, siger Thyra Frank.