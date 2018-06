DF vil i regering med Venstre efter valget

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, kræver, at der sammensættes en helt ny regering, hvis blå blok vinder magten efter næste folketingsvalg.

Det siger han tirsdag, hvor han gentager tidligere udmeldinger om at gå i regering og nu siger, at han går til valg på at gå i regering med Venstre.

- Når vi ønsker en ny-sammensat regering, hvor et parti som Liberal Alliance med sin meget ultimative måde at føre politik på, ikke er en del af en ny regering, er det kun seriøst, hvis vi samtidig selv tilbyder at gå ind, siger han.

Tankerne om at gå i regering blev første gang luftet for to år siden. Dengang var kravet, at hver femte skulle stemme på partiet, og det er det fortsat.

- Det er det samme udgangspunkt. Efter et valg vil man altid vurdere, om den opbakning, man får, føles som et rygstød eller noget andet, siger han.

Ved seneste valg gik DF ikke med i regering, fordi man troede på mest indflydelse ved at stå udenfor. Siden har Socialdemokratiet og Mette Frederiksen nærmet sig DF, og nu ser han anderledes på det.

- Var vi gået i regering på det grundlag, vi havde mulighed for, havde vi i dag stået på en langt ringere position.

- Vi valgte at stå uden for regering og arbejde målrettet på en bedre dialog med Socialdemokratiet, som i den grad er lykkes og hurtigere, end jeg havde forestillet mig dengang, siger han.

Han svarer ikke klart på, om det nu sikrer mere indflydelse at gå i regering.

Det største skillepunkt mellem Venstre og DF er tilgangen til EU, som Venstre nu ser mere positivt på end tidligere.

Derudover er der en række ønsker, som er klassisk DF-politik. Stram udlændingepolitik, fortsat grænsekontrol, fortsat EU-forbehold og flere penge til ældre, sundhed og politi.

Venstre har indgået valgforbund med regeringspartierne De Konservative og Liberal Alliance frem mod EU-parlamentsvalget næste år. Men har ikke meldt noget ud om folketingsvalget.

DF-formanden afviser at ville pege på Socialdemokratiet efter valget, for DF har haft et godt og tæt samarbejde med Venstre siden 2001, hvor de borgerlige kom til magten.

Håbet er, at en V-DF-regering kan samarbejde med Socialdemokratiet, så udlændingepolitikken bliver låst bredt over midten.

DF-formanden vil desuden på ny forhandle om et paradigmeskift i udlændingepolitikken efter sommer.

Det blev skrottet efter en højdramatisk start på året, hvor det ikke lykkedes DF at komme igennem med det.

Desuden skal der indføres et loft over antallet af familiesammenføringer, hvilket er et område, hvor Tyskland i øjeblikket går forrest.