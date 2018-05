Pape forsikrer: Fanøs folkedragt overlever maskeringsforbud

Beboerne på Fanø kan ånde lettede op.

De behøver ikke smide flere hundrede års lokal øhistorie på bålet, når regeringens omdiskuterede maskeringsforbud − populært kaldet burkaforbuddet − træder i kraft.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) oplyser nemlig i et folketingssvar, at folkedragten, som vadehavsøens kvinder har båret i flere hundrede år, den såkaldte Fanødragt, ikke bliver forbudt.

Straffen for at dække sig til Regeringen har droppet fængsel som straf for at overtræde maskeringsforbuddet. I stedet skal man betale en bøde. Første gang man overtræder forbuddet vil man som udgangspunkt blive straffet med en bøde på 1.000 kr.- Anden gang 2.000 kr. Tredje gang 5.000 kr. Fjerde gang og derover 10.000 kr. Kilde: Justitsministeriet

Dragtens særlige kendetegn er ellers, at kvinderne i nogle tilfælde bærer en stofmaske for ansigtet, så kun øjnene er synlige. Altså præcis ligesom en muslimsk niqab.

Maskeudgaven tages i brug ved festlige lejligheder så som bryllupper og konfirmationer og ikke mindst til de traditionsrige Fannikerdage, som afholdes hvert år i anden weekend i juli og som regnes for officielle flagdage på øen.

Det er Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, som har bedt justitsministeren om at bekræfte, at Fanødragten er undtaget fra tildækningsforbuddet.

Og det bekræfter Pape altså.

42 spørgsmål til Pape om maskeringsforbuddet: »Vi må se, hvor det ender«

Han henviser i sit svar til, at maskeringsforbuddet ikke omfatter hovedbeklædning, som tjener et anerkendelsesværdigt formål. Og her menes blandt andet kostumer og masker til karnevaller, fastelavn, halloween og andre udklædningsfester.

»Det er i den forbindelse Justitsministeriets opfattelse, at det vil være omfattet af undtagelsen om et anerkendelsesværdigt formål – og dermed ikke være forbudt efter tildækningsforbuddet – hvis en person tildækker ansigtet ved at bære en traditionel folkedragt i forbindelse med fejring af en årlig lokalfestival, sådan som ministeriet har forstået, at det f.eks. kan være tilfældet med den såkaldte Fanødragt, der henvises til i spørgsmålet,« skriver Søren Pape Poulsen.

Så er det på plads.

Der er flere billeder af Fanødragtens forskellige udgaver på mitfanoe.dk. Den sidste fanøkone, der bar dragten til hverdag, døde i 1972, kan man læse på FanøDagbog.dk.