Der er udskrevet valg i Grønland

Grønlænderne skal til stemmeurnerne i foråret.

Kim Kielsen (S), formanden for den grønlandske regering, Naalakkersuisut, har netop udskrevet valg til Inatsisartut, det grønlandske landsting.

Fakta: Disse partier forvalter magten i Grønland

Mandag blev der hasteindkaldt til et pressemøde, hvortil der ikke var varslet hverken emne eller tema. Men Siumut-formanden havde altså et nyvalg i ærmet.

Genvalg viser, at grønlændere ikke vil haste selvstyre igennem

Valget kan rent praktisk tidligst afholdes seks uger, efter det er udskrevet. Kielsen har oplyst, at grønlænderne skal stemme enten den 17. eller 24. april. Om hvorfor han har udskrevet valg på netop dette tidspunkt, forklarer han til Sermitsiaq.AG:

»På den måde bliver der gjort rent bord, og de nye medlemmer, der bliver indvalgt, kan få mulighed for at sætte deres præg på den kommende finanslov. Det, føler jeg, er den mest politisk korrekte måde at håndtere situationen på,« uddyber Kim Kielsen.

Valgudskrivelsen betyder også, at samtlige lovforslag, der er under behandling, vil blive skrottet. Det gælder også det meget omstridte forslag til en ny fiskerilov, som nåede førstebehandlingen i Inatsisartut.

Eks-udenrigsminister vil forlade Grønlands regeringsparti

Inatsisartuts 31 medlemmer vælges for en periode på fire år gældende fra valgdagen.

De partier, der har været repræsenteret i Landstinget i den forgangne valgperiode, er berettigede til at stille op igen. Derudover kan nye partier stille op, hvis de kan skaffe nok valgunderskrifter - det, der svarer til 1/31 af de stemmeberettigede. Det vil i 2018 være 942 underskrifter.

Blå bog: Grønlands landsstyreformand er tidligere sømand

Socialdemokratiske Siumut er det største parti med 14 medlemmer. Partiet har siddet på magten siden 1979 med undtagelse af perioden mellem 2009 og 2013, hvor det sad i opposition til Inuit Ataqatigiit, Demokraterne (grønlandsk parti) og Kandidatforbundet.