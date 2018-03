Blå bog: Grønlands landsstyreformand er tidligere sømand

Berlinmuren er væk, men en dag bliver det måske nødvendigt at rejse en ny.

Beboere i Gellerup klapper ad politiet, der dræner området for knallerter:

Til over halvdelen af alle de stillingsbetegnelser, der findes i Danmark, er der under 20 ledige. Det viser en ny opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet. Finans

Rigmand vil betale danske burkabøder. Polsk højrefløjsgruppe har sagsøgt argentinsk avis under ny Holocaust-lov. Retten i Viborg afsiger dom i sagen mod en frikirkepræst.

Fransk-algerisk rigmand vil betale danske burkabøder. Politikere er villige til at skærpe lov, hvis den omgås.

Efter en uge med kaos i Det Hvide Hus koblede præsidenten af med at gøre grin med sine nærmeste og ved at foreslå sig selv på livstid.

Socialdemokratiske Kim Kielsen kan fortsætte som landsstyreformand, efter at han blev genvalgt som partileder.

Kim Kielsen, formand for Grønlands selvstyre, har udskrevet valg til Grønlands landsting.

Formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, blev tirsdag kørt væk i en ambulance fra Christiansborg.

Han står i spidsen for det grønlandske parti Siumut, det største parti i Grønland, og fik 4604 personlige stemmer ved sidste valg.

Et mindretal i byrådet vil sende eget høringssvar til Trafikstyrelsen

Der er ingen tidshorisont på udbedring af fejlen, der betyder, at mange ikke kan ringe eller modtage opkald.

I Højbjerg i Aarhus er en gammel villa i tre plan blevet istandsat fra kælder til loft af Camilla Skovvang Borg og Stephan Sørensen, som begge er vilde med at sætte nye projekter i gang.

