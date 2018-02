S om kræft-erstatningssag: »Vi kan ikke sidde stiltiende og vente på Højesterets afgørelse«

»Denne sag påkalder sig den allerstørste opmærksomhed i Socialdemokratiet.«

Sådan lyder det fra sundhedsordfører i Socialdemokratiet, Flemming Møller Mortensen, om historien om de over 140.000 tilfælde, hvor kvinder er blevet indkaldt for sent til screening for brystkræft.

Tusindvis indkaldt for sent: Danske Patienter, Kræftens Bekæmpelse, advokater og læger er rystede over landsretsdom

De fleste tilfælde er sket i Region Hovedstaden, hvor man i årevis har indkaldt kvinder for sent til mammografi.

Men regionen slipper for at betale erstatning til for sent indkaldte kvinder, der har fået brystkræft. Det har en landsretsdom afgjort, og dermed godtager landsretten Region Hovedstadens undskyldning om, at ressourcemangel var skyld i de sene screeninger.

Dommen er anket til Højesteret, og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) vil nu følge udfaldet tæt.

»Det skal ikke være sådan, at man i en region skal kunne slippe for erstatning på grund af dårlig planlægning og prioritering,« siger ministeren.

Mere end et år efter, Hanne Fosmark fik sin kræftdiagnose, modtog hun et brev fra Region Hovedstaden. Brevet gjorde hende både vred og paf Mød to af de mange hundrede brystkræftramte kvinder, som er blevet for sent indkaldt til brystkræftundersøgelser.

Socialdemokratiet mener dog, at sagen er for alvorlig til bare sidde og vente.

»Det kan godt være at ministeren siger, at man ikke kan foretage sig noget politisk før Højesteret har talt, og det kan jeg i og for sig godt forstå, men vi kan ikke sidde stiltiende og vente på Højesterets afgørelse, og derfor bliver ministeren også nødt til at komme med en redegørelse af, hvordan situationen står til, fordi når Jyllands-Posten kan afdække, at der i hvert fald er en region, som ligger langt efter måltallene (screening for brystkræft, red.), så bliver vi nødt til at danne os et billede af, hvordan står det til i hele landet, og de spørgsmål vil jeg i hvert fald sørge for at stille ministeren,« siger Flemming Møller Mortensen.

Sundhedsordfører om landsretsdom i kræft-erstatsningssag: Loven skal laves om, hvis Højesteret kommer frem til samme afgørelse

Han vil bl.a. gerne have præciseret, hvad der menes med manglende ressourcer.

»Ressourcer er jo ikke bare penge. Ressourcer er også mandskab, hvis ikke mandskabet er der, hvis ikke mandskabet kan købes, så mangler man ressourcer, så mangler man kapacitet, og det er det billede, jeg ønsker, at ministeren skal tegne for mig på et samråd,« siger han.